Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина10000 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбелый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Радианс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м
Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый
Светильник потолочный светодиодный V1070-CL Wass LED*60W
Ель Снежная Королева пластик
Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 9 светильника
Ель Снежная Королева стекло
Светильник потолочный светодиодный V1062-CL Criteo LED*75W
Ель Палисандр стекло, 210
Подвесной светильник Вегас, коричневый
Фикса
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2830-CL Arrow LED 200W
Бахрома Шиммер, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Фликер, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 10 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, белый, односторонний, 50 м
Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 10 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м