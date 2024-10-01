Товар в корзине. Перейти
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м - фото 1

Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м

Артикул: CH-067-256
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Фотография товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Royal Grandeur пластик, 250
Фотография товара Ель Royal Grandeur пластик, 250 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Настоящее фото товара Бахрома Люминари, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Люминари, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м

11
New
Настоящее фото товара Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м

15
New
Настоящее фото товара Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

15
New
Настоящее фото товара Бахрома Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Бахрома Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м

15
New
Настоящее фото товара Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 10 м

5
New
Настоящее фото товара Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м

10
New
Настоящее фото товара Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Люминесценс, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Занавес Люминесценс, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1 м

15
New
Настоящее фото товара Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м

12
New
Настоящее фото товара Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W

33
Настоящее фото товара Ель Черный Кристалл пластик, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от149 190

Ель Черный Кристалл пластик, 180

13
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, коричневый

49
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат пластик, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от221 290

Ель Красный Бархат пластик, 210

9
Настоящее фото товара Светящийся LED цилиндр Tower H70 RGB Accum, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Светящийся LED цилиндр Tower H70 RGB Accum

13
New
Фотография товара Сани Эребрю, новогодний декор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Эребрю, новогодний декор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Сани Эребрю, новогодний декор

8
Фотография товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 5 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 5 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 5 светильника

43
Настоящее фото товара Ель Малахитовое Чудо пластик, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от221 290

Ель Малахитовое Чудо пластик, 210

15
Фотография товара Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром

46
New
Фотография товара Ёлка настольная Лиллеборг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лиллеборг, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Ёлка настольная Лиллеборг

9

Другие товары из раздела гирлянды

New
Настоящее фото товара Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м , произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м

11
New
Настоящее фото товара Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

5
New
Настоящее фото товара Бахрома Флэр, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Бахрома Флэр, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м

11
New
Настоящее фото товара Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

10
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м

11
New
Настоящее фото товара Гирлянда Фликер, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Гирлянда Фликер, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м

9
New
Настоящее фото товара Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, теплый белый, 5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, теплый белый, 5 м

9
New
Настоящее фото товара Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м

11
New
Настоящее фото товара Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м

7

Товар в корзине

Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W

33
Настоящее фото товара Ель Черный Кристалл пластик, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от149 190

Ель Черный Кристалл пластик, 180

13
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, коричневый

49
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат пластик, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от221 290

Ель Красный Бархат пластик, 210

9