Компьютерное кресло Montana blue / white
Компьютерное кресло Montana blue / white
14 оценок
7 590
Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 1Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 2Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 3Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 4Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 5Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 6Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 7Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 8Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 9Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 10Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 11Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 12Компьютерное кресло Montana blue / white - фото 13
Компьютерное кресло Montana blue / white

Артикул: CH-081-751
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 73 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 62; Глубина - 58; Высота - 118; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 50; Высота спинки - 73; Высота максимальная - 128;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.65 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветголубой, белый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Компьютерное кресло Montana blue / white
Компьютерное кресло Montana blue / white
7 590
В корзине

