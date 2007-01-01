Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Comfo серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Comfo серый
15 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Comfo серый - фото 1Кресло офисное TopChairs Comfo серый - фото 2Кресло офисное TopChairs Comfo серый - фото 3Кресло офисное TopChairs Comfo серый - фото 4

Кресло офисное TopChairs Comfo серый

Артикул: CH-080-639
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1060 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло TopChairs Comfo создано для максимального удобства и надежности в рабочей зоне. Обивка из ткани обеспечивает комфорт и легко сочетается с любым интерьером. Подлокотники, обтянутые рогожкой, удобны для отдыха рук, снижая нагрузку и улучшая общую эргономику кресла. Кресло оснащено механизмом топ-ган, который поддерживает функцию качания и помогает расслабиться в течение дня. Газлифт 3-го класса позволяет регулировать высоту сиденья в диапазоне от 47 до 57 см, подстраиваясь под индивидуальные потребности пользователя. Металлическая крестовина гарантирует прочность, а нейлоновые ролики плавно передвигаются по поверхности, защищая её от повреждений. Эргономичная конструкция с мягким сиденьем и спинкой делает посадку удобной даже при длительном использовании. Максимальная нагрузка кресла — 120 кг, что подчеркивает его надежность. TopChairs Comfo — это стильное решение для комфортной работы дома или в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1060 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес11.55 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Вес упаковки12.55 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка

6
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89013
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
В наличии 41 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Black

13
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99036
18 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло Kent В, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent В, хром, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло Kent В, хром

6
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simple New серый

26
В наличии 200 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Luminary Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Harmony

6
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 9906
18 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict, черный

26
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый

15
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs Druid черный

6
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom серый

5
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черный

11
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый

7
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный

9
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Core черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Core черный

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Comfo серый
Кресло офисное TopChairs Comfo серый
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка

6
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89013
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
В наличии 41 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Black

13
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности