Характеристики товара
Описание
Офисное кресло TopChairs Comfo создано для максимального удобства и надежности в рабочей зоне. Обивка из ткани обеспечивает комфорт и легко сочетается с любым интерьером. Подлокотники, обтянутые рогожкой, удобны для отдыха рук, снижая нагрузку и улучшая общую эргономику кресла. Кресло оснащено механизмом топ-ган, который поддерживает функцию качания и помогает расслабиться в течение дня. Газлифт 3-го класса позволяет регулировать высоту сиденья в диапазоне от 47 до 57 см, подстраиваясь под индивидуальные потребности пользователя. Металлическая крестовина гарантирует прочность, а нейлоновые ролики плавно передвигаются по поверхности, защищая её от повреждений. Эргономичная конструкция с мягким сиденьем и спинкой делает посадку удобной даже при длительном использовании. Максимальная нагрузка кресла — 120 кг, что подчеркивает его надежность. TopChairs Comfo — это стильное решение для комфортной работы дома или в офисе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина525 мм
- Глубина620 мм
- Высота1060 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес11.55 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки200 мм
- Вес упаковки12.55 кг
- Изделия стопируютсяНет