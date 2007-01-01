Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Компьютерное кресло Montana dark gray / white
Компьютерное кресло Montana dark gray / white
12 оценок
7 590
Компьютерное кресло Montana dark gray / white - фото 1Компьютерное кресло Montana dark gray / white - фото 2Компьютерное кресло Montana dark gray / white - фото 3Компьютерное кресло Montana dark gray / white - фото 4Компьютерное кресло Montana dark gray / white - фото 5Компьютерное кресло Montana dark gray / white - фото 6
Компьютерное кресло Montana dark gray / white

Артикул: CH-081-753
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 73 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 62; Глубина - 58; Высота - 118; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 50; Высота спинки - 73; Высота максимальная - 128;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.65 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

