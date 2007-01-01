Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый
10 оценок
7 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 1Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 2Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 3Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 4Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 5Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 6Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 7Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 8Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 9Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 10Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый - фото 11
NEW

Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый

Артикул: CH-083-604
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота840/940 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей!

Обивка кресла выполнена из износостойкой прочной сетки на спинке и мягкой, надёжной ткани TW на сиденье. Такая ткань не только долговечна, но и легко чистится, хорошо пропускает воздух.
Наполнитель сиденья – высококачественный поролон, который даже при активном использовании долго сохраняет форму и остаётся упругим.
Спинка анатомической формы обеспечивает поддержку поясницы и способствует формированию правильной осанки.
Подлокотники при необходимости можно откинуть вверх, чтобы они не ограничивали движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!
Подарите ребенку комфорт и правильную осанку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота840/940 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик, поролон
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветрозовый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.41 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-A Grey

6
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Epic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic, произведённого компанией ChiedoCover
от17 29038
27 590 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Epic

48
В наличии 5 шт.
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый

6
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 52 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Herd dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd dark grey

37
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Light, натуральная кожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Light, натуральная кожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
88 090
Оптовая цена

Кресло Light, натуральная кожа, серый

12

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football

26
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 89021
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный

8
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый

12
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий

6
Фотография товара Компьютерное кресло Montana blue / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana blue / white

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Sprut black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Компьютерное кресло Sprut black

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Action, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
53 790

Кресло компьютерное Action, бежевый

5
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Satin, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
42 890

Кресло компьютерное Satin, черный, серый

15
Настоящее фото товара Кресло подростковое Abyss, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 090

Кресло подростковое Abyss, розовый

7
New
Фотография товара Кресло детское без подлокотниками Motif, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотниками Motif, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Кресло детское без подлокотниками Motif, синий

10

Товар в корзине

Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый
Кресло детское с подставкой для ног Scuttle, розовый
7 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-A Grey

6
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Epic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic, произведённого компанией ChiedoCover
от17 29038
27 590 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Epic

48
В наличии 5 шт.
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый

6

Акции для вас

Новость от 15.02.2022 Наш текстиль на KazanExpress
Наш текстиль на KazanExpress

Мы открыли свой магазин на площадке KazanExpress!

Новость от 15.12.2020 Как Команда А выбирали мебель в ресторан Моргенштерна
Как Команда А выбирали мебель в ресторан Моргенштерна

К выбору мебели для своего заведения Янис и Стефан Грек (Команда А) подошли максимально серьезно: специально прилетели в Киров, посетили все 6 производств компании ChiedoCover и убедились в качестве продукции.

Новость от 01.04.2025 Новинка сезона!
Новинка сезона!

Перейдите, чтобы узнать подробности