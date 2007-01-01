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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Ройс белая сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Ройс белая сетка / хром
7 оценок
13 590
Товар в корзине. Перейти
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Компьютерное кресло Ройс белая сетка / хром

Артикул: CH-081-754
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - сетка, нейлон; Материал обивки - сетка, нейлон; Ширина - 54; Глубина - 60; Высота - 108; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 61; Высота максимальная - 118;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес12.05 кг
  • Материал сиденьясетка, нейлон
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулас подлокотниками, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый, хромированный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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