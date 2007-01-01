Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - сетка, нейлон; Материал обивки - сетка, нейлон; Ширина - 54; Глубина - 60; Высота - 108; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 61; Высота максимальная - 118;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота1080 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес12.05 кг
- Материал сиденьясетка, нейлон
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулас подлокотниками, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветбелый, хромированный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки580 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет