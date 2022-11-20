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Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой - фото 1 Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой - фото 2 Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой - фото 3 Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой - фото 4 Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой - фото 5 Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой - фото 6 Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой - фото 7

Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER, серо-голубой

Артикул: CH-050-866
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Основа спинки – металлический каркас, основа сиденья - фанера гнутоклеенная толщиной 10 мм. Обивка выполнена из прочного, износоустойчивого велюра. Наполнитель из поролона, плотностью 35 кг/м3.
Подлокотники пластиковые, устанавливаются при помощи винтов, соединяют сиденье со спинкой.
Крестовина составная металлическая, колеса из пластика.
Кресло оборудовано механизмом качания с возможностью регулировки усилия под вес, фиксацией в вертикальном положении и регулировку по высоте.
Ограничение по весу 120 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*51*19,7
Вес брутто : 11,400
Объем: 0,064

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина675 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья440/535 мм
  • Вес10.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаткань
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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