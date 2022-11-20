Характеристики товара
Описание
Основа спинки – металлический каркас, основа сиденья - фанера гнутоклеенная толщиной 10 мм. Обивка выполнена из прочного, износоустойчивого велюра. Наполнитель из поролона, плотностью 35 кг/м3.
Подлокотники пластиковые, устанавливаются при помощи винтов, соединяют сиденье со спинкой.
Крестовина составная металлическая, колеса из пластика.
Кресло оборудовано механизмом качания с возможностью регулировки усилия под вес, фиксацией в вертикальном положении и регулировку по высоте.
Ограничение по весу 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*51*19,7
Вес брутто : 11,400
Объем: 0,064
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина675 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья440/535 мм
- Вес10.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаткань
- Материалпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияРоссия