Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю, произведённого компанией ChiedoCover
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю
40 оценок
3 89041
6 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - фото 1Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - фото 2Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - фото 3Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - фото 4Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - фото 5Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - фото 6Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - фото 7Стул Самба производства ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю

Артикул: CH-032-435
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, черная рогожка, каркас черный
Фотография товара Стул Самба, черная рогожка, каркас черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Фотография товара Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул синего цвета с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, синий
  • Обивкаэкокожа
  • Коллекция тканиGalaxy Cream, Galaxy Blue

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете БронзаБронза
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете ТитанТитан
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете СереброСеребро
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете ПиранПиран
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю - каркас в цвете БелыйБелый

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89034
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, синий

41
Настоящее фото товара Кресло Квил текстилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кресло Квил текстилен

60
Фотография товара Обеденный стул Мэри, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Мэри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Обеденный стул Мэри, серый

46
Распродажа
Фотография товара Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29018
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный

54
  • серебряный
  • черный
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
Фотография товара Стул Абвиль, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абвиль, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул Абвиль, белый

47
  • бежевый
  • белый
  • коричневый
  • черный
В наличии 24 шт.
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа черная

57
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, черный

11
Фотография товара Кресло Bon RCH, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bon RCH, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Bon RCH, серый, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), желтый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
от79

Коннектор для стульев Самба

12
В наличии 7848 шт.

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09012
7 990 ₽

Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак

44
  • бежевый
  • черный
  • белый
  • голубой, синий
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

45
Фотография товара Стул барный Касл красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Касл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Касл красный

58
  • красный
  • коричневый
  • белый
  • Стул барный КАСЛ, бежевый
Фотография товара Кресло Самба Г, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба Г, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Кресло Самба Г, бежевый

49
  • черный
  • бежевый
Фотография товара Стул Аверм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аверм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул Аверм, черный

57
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Брейк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк бежевый

58
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр мята, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр мята

54
В наличии 39 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, велюр Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09032
14 690 ₽

Стул Бали, велюр Лофт

45
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, фиолетовый велюр

7
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, фиолетовый
  • зеленый, коричневый
  • красный, коричневый

Товар в корзине

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю
от 3 890
6 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
от79

Коннектор для стульев Самба

12
В наличии 7848 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!
Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.04.2025 Подстолье по лучшей цене
Подстолье по лучшей цене

Перейдите, чтобы узнать подробности