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Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue - фото 1Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue - фото 2

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue

6 оценок
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Кресло компьютерное детское Анна, салатовый

Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм


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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый, синий

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