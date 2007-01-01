Характеристики товара
Описание
Кресло Williams — компактное и стильное решение для рабочих пространств, где важна свобода движений и лаконичный дизайн. Модель оснащена низкой спинкой из дышащей сетки, которая поддерживает правильную осанку и сохраняет ощущение лёгкости. Сиденье обито тканью и наполнено Memory Foam, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Глубина посадки регулируется — это позволяет настроить кресло под особенности тела. 3D подлокотники отрегулировать по высоте, вылету и углу поворота. Прочная нейлоновая крестовина гарантирует устойчивость и надёжность. Синхромеханизм с фиксацией спинки в нескольких положениях помогает сохранять динамику посадки и разгружает спину в течение дня. Максимальная нагрузка — 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота1060/1150 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья440/490 мм
- Высота до сиденья510/605 мм
- Вес20 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет