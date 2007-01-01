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Стол-консоль Arcane, белый, серебро - фото 1Стол-консоль Arcane, белый, серебро - фото 2
NEW

Стол-консоль Arcane, белый, серебро

Артикул: CH-076-605
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот стол-консоль обладает лаконичным дизайном, поэтому идеально впишется в интерьер любого помещения, офиса, салона красоты или комнаты дома: поставьте стол в детскую, чтобы получился замечательный рабочий-письменный стол для школьника, в кабинет, чтобы использовать его как компьютерный столик. Вы можете поставить на стол зеркало - и вот готов отличный туалетный столик в спальню. Стол имеет два удобных ящика с полезным размером 52х28х7,5 см, в которых можно хранить документы, канцелярию, гаджеты или другие разные мелочи. Столешница – глянцевое МДФ, что экологично и безопасно для здоровья. Подстолье – нержавеющая сталь с глянцевым хромированием методом гальванического покрытия, что обеспечивает высокое качество и длительную эксплуатацию. Размер: 120x60x78 см 1шт/2корбки Размер упаковки: 130x71x23,5; 67x65x12,5 см Вес нетто: 37кг Вес брутто: 39кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Вес37 кг

Параметры упаковки

  • Вес упаковки40.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол-консоль Arcane, белый, серебро
Стол-консоль Arcane, белый, серебро
55 490
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