Товар в корзине. Перейти
Стол-консоль Alas, черный глянцевый - фото 1Стол-консоль Alas, черный глянцевый - фото 2Стол-консоль Alas, черный глянцевый - фото 3

Стол-консоль Alas, черный глянцевый

Артикул: CH-076-927
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль Бистерс
Фотография товара Консоль Бистерс от компании ChiedoCover.
Следующий Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Фотография товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол-консоль Atlas — гладкость формы, выразительность стиля Название Atlas отсылает к роскошной шелковистой ткани, ценимой за свою гладкость и блеск. Именно эта ассоциация легла в основу дизайна стол-консоли: чёрная глянцевая поверхность словно струится светом, отражая пространство и добавляя интерьеру глубины. Металлизированные вставки цвета тёплого золота создают элегантный контраст, как тонкий кант на дорогом атласе, подчёркивая изысканность и завершённость образа. Устойчивая к царапинам и влаге, консоль Atlas не только красива, но и функциональна — идеальный выбор для тех, кто ценит современную эстетику и практичность. Atlas — когда гладкость линий встречается с блеском идеи. Материал: МДФ, нержавеющая сталь Цвет: черный глянцевый, глянцевое золото Размер: 120x60x78 см 1шт/2корбки Размер упаковки: 118x65x20; 81x29x64 см Вес нетто: 36,40кг Вес брутто: 40,60кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки40.04 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела консоли

Товар в корзине

Стол-консоль Alas, черный глянцевый
Стол-консоль Alas, черный глянцевый
97 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2023 Оригинальные пластиковые стулья по доступной цене
Оригинальные пластиковые стулья по доступной цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.10.2018 Декор для стульев Кьявари
Декор для стульев Кьявари

В статье мы расскажем о вариантах декора

Новость от 03.09.2024 Прозрачные стулья
Прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.