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Консоль Уитман, золото

Артикул: CH-048-808
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1270 мм
  • Глубина255 мм
  • Высота810 мм
  • Материалметалл, зеркало, стекло
  • Цветзолотой

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