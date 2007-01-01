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Стол-консоль Ray с 2-мя ящиками, светло-серый - фото 1Стол-консоль Ray с 2-мя ящиками, светло-серый - фото 2Стол-консоль Ray с 2-мя ящиками, светло-серый - фото 3
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Стол-консоль Ray с 2-мя ящиками, светло-серый

Артикул: CH-076-783
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол-консоль Логан с двумя выдвижными ящиками, 120*35*78 см Материал столешницы: МДФ обито экокожей, цвет светло-серый, ножки из нержавеющей стали, цвет матовое золото Вес нетто: 27,80 кг Вес брутто: 28,60 кг 1шт/2коробки Размер упаковки: 126x41x24; 65x38x25 см Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота780 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30.58 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол-консоль Ray с 2-мя ящиками, светло-серый
Стол-консоль Ray с 2-мя ящиками, светло-серый
94 690
В корзине

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