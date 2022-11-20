Товар в корзине. Перейти

Консоль Кросс 115*30 серебро

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комод старинный морской контейнер, оранжевый
Комод старинный морской контейнер, оранжевый
Следующий Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke
Комод старинный морской контейнер, оранжевый

Характеристики товара

Описание

Консоль КРОСС благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*35*15
Масса брутто: 14,5
Объем: 0,065

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1150 мм
  • Глубина300 мм
  • Вес12.5 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки14.50 кг

Похожие товары

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черноеНастоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99054
57 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

В наличии 34 шт.
Пуф Arwen, серо-розовыйНастоящее фото товара Пуф Arwen, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
9

Пуф Arwen, серо-розовый

Пуф Arwen, винныйНастоящее фото товара Пуф Arwen, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
8

Пуф Arwen, винный

В наличии 67 шт.
Пуф Drim, синийНастоящее фото товара Пуф Drim, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Пуф Drim, синий

В наличии 52 шт.
Пуф Self, винныйНастоящее фото товара Пуф Self, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Пуф Self, винный

В наличии 46 шт.
Комод Воспоминания о путешествияхНастоящее фото товара Комод Воспоминания о путешествиях, произведённого компанией ChiedoCover
от218 890
Оптовая цена
8

Комод Воспоминания о путешествиях

Комод в винтажном стиле с цветными ящикамиНастоящее фото товара Комод в винтажном стиле с цветными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от153 090
Оптовая цена
7

Комод в винтажном стиле с цветными ящиками

Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящикамиНастоящее фото товара Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от120 490
Оптовая цена
6

Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящиками

Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофтНастоящее фото товара Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от128 690
Оптовая цена
6

Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Комод металлический в стиле лофт Ретро мобиль, произведённого компанией ChiedoCover
от153 690
Оптовая цена
13

Комод металлический в стиле лофт Ретро мобиль

Комод лофт с машинамиНастоящее фото товара Комод лофт с машинами, произведённого компанией ChiedoCover
от69 600
Оптовая цена
8

Комод лофт с машинами

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Новогодний чехол на стул 03

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 99051
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 40 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 99051
54 990 ₽
8

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

В наличии 58 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 99052
51 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

В наличии 82 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 99051
49 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
7

Барный стол Уэмбли

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C16-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
13

Винный шкаф Cold Vine C16-TBF1

Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1, произведённого компанией ChiedoCover
от62 190
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1