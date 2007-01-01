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Настоящее фото товара Консоль/полка Лофт х2, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль/полка Лофт х2
37 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Консоль/полка Лофт х2 - фото 1Консоль/полка Лофт х2 - фото 2

Консоль/полка Лофт х2

Артикул: CH-025-509
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота790 мм
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота790 мм
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете ШампаньШампань
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете БронзаБронза
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете ТитанТитан
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете БелыйБелый
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете СереброСеребро
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Консоль/полка Лофт х2 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Белый Белый
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете КунгурКунгур
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете БелыйБелый
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете СерыйСерый
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете БукБук
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете ОрехОрех
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете ВенгеВенге
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Консоль/полка Лофт х2 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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