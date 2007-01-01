Характеристики товара
Описание
Овальный обеденный стол в трендовом минималистичном дизайне. Выполнен из микроцемента. Материал по прочности не уступает камню: долговечный, износостойкий, не боится влаги и высокой температуры, устойчив к сколам и царапинам. Овальный обеденный стол Менвикс из микроцемента обладает вневременной привлекательностью. На конусовидном основании благородно возвышается круглая «шляпка». Силуэт изящен и сбалансирован. Микроцемент создаёт игру текстуры. Что придаст интерьеру разнообразия и живости. Материал прочный и устойчивый к повреждениям. Сохраняет свой первоначальный вид при длительном использовании и интенсивной нагрузке. Экологичный, влагоустойчивый — идеальное решение для кухонь и обеденных зон. Плавные формы создают ощущение легкости и динамичности. Удобное подстолье позволяет использовать любые модели стульев и комфортно размещаться за столом. Минималистичный стол Менвикс придаст актуальный и стильный вид любому пространству.
Архитектура стола смотрится легко и визуально не перегружает пространство. Цилиндрическое основание поддерживает овальную столешницу, образуя пространство для эргономичной расстановки стульев. Округлые формы в интерьере располагают к непринужденности, спокойствию, простоте взаимодействия. Добавляют в интерьер чувство безопасности, баланса, размеренности. Стол Менвикс — эстетичный выбор для кухни, обеденной зоны в гостиной, студии. Меняйте его настроение с помощью текстиля. Используйте скатерти, раннеры, тканевые салфетки, чтобы добавить ему яркости, объёма, акцентов.
Материал столешницы и основания - микроцемент.
Основные преимущества микроцемента:
1. Высокая прочность. Столешница устойчива к механическим повреждениям, царапинам и ударам, что обеспечивает длительный срок службы.
2. Влагостойкость. Микроцемент не впитывает влагу, что делает его подходящим для использования в помещениях с повышенной влажностью.
3. Простота в уходе. Лёгкость в очистке и устойчивость к загрязнениям делает стол удобным в ежедневной эксплуатации.
4. Экологичность. Микроцемент безопасен для здоровья и не выделяет вредных веществ, что идеально для жилых помещений.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота765 мм
- Вес67.4 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет