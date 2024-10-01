Товар в корзине. Перейти
Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг - фото 1

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг

Артикул: CH-063-641
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево
Фотография товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево от компании ChiedoCover.
Следующий Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет
Фотография товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Мод», 0.68л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0.68л, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0.68л

15
В наличии 936 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм

13
В наличии 147 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Бали» акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Бали» акрил

7
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3907
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1л

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Мельница», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Мельница», 0,2л

9
В наличии 42 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пати»

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «X-15», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «X-15», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

12
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница, стекло, красный, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽

Пепельница, стекло, красный, прозрачный

10
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Клаб», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Клаб», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Клаб», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 5503
1 590 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Нинфа»

7
В наличии 80 шт.

Другие товары из раздела корзины для хлеба

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 6909
17 190 ₽

Корзина для хлеба с крышкой

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, полиротанг, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, полиротанг, коричневая

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для выкладки выпечки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3503
1 390 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для выкладки выпечки

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2807
3 490 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, бежевая

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг бежевый

11
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4406
2 590 ₽Оптовая цена

Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба, полиротанг , произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба, полиротанг

7
В наличии 95 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина овальная, плетеная полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Корзина овальная, плетеная полиротанг

12
В наличии 26 шт.

Товар в корзине

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг
Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг
от 440
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Мод», 0.68л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0.68л, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0.68л

15
В наличии 936 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм

13
В наличии 147 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Бали» акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Бали» акрил

7
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3907
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1л

10
В наличии