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Корзина плетеная для хлеба - фото 1

Корзина плетеная для хлеба

Артикул: CH-063-487
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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