Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина170 мм
- Ширина100 мм
- Высота100 мм
- Вес0,470 кг
- Материалбук
- Цветсветлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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