Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина195 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал-флюте «Ревил ап», 0,21л
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 100 мл, 170 мм
Сахарница с крышкой «Монако Вайт»
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л
Корзина для хлеба овальная полиротанг, коричневая
Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил, бук
Доска для подачи дуб, коричневая
Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 50 мл, 35 мм, прозрачный, металлический
Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная
Корзина плетеная для хлеба
Корзина плетеная для хлеба полипропилен
Корзина плетеная для хлеба полиротанг
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг
Корзина плетеная для хлеба, бежевая
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет
Корзина для хлеба полиротанг, бежевая
Корзина плетеная для хлеба полипропилен, светлое дерево
Бокал-флюте «Ревил ап», 0,21л
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 100 мл, 170 мм
Сахарница с крышкой «Монако Вайт»
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л