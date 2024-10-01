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Корзина плетеная для хлеба полипропилен, светлое дерево - фото 1

Корзина плетеная для хлеба полипропилен, светлое дерево

Артикул: CH-063-675
11 оценок
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Фотография товара Корзина для хлеба полипропилен, бежевая от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке120 шт

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