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Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор, белый - фото 1

Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор, белый

Артикул: CH-062-640
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина285 мм
  • Объем1,3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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