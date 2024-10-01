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Поднос «Проотель», прямоугольный - фото 1

Поднос «Проотель», прямоугольный

Артикул: CH-058-153
14 оценок
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Фотография товара Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Поднос прорезиненный «Проотель», черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина355 мм
  • Глубина255 мм
  • Вес0.530 кг
  • Цветчерный

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