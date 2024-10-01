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Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный - фото 1

Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный

Артикул: CH-058-658
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300/100 мм
  • Ширина10 мм
  • Вес0,10 кг
  • Материалнержавеющая сталь, полипропилен
  • Цветчерный, серебряный

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