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Креманка «Акапулько джуниор» стекло - фото 1

Креманка «Акапулько джуниор» стекло

Артикул: CH-061-999
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина25 мм
  • Диаметр95 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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