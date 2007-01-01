Товар в корзине. Перейти
Форма для запекания «Кантри Стайл» фарфор - фото 1

Форма для запекания «Кантри Стайл» фарфор

Артикул: CH-062-489
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Форма для запекания «Крафт Блю» фарфор
Фотография товара Форма для запекания «Крафт Блю» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода порционная для запекания «Эклипс» фарфор
Фотография товара Сковорода порционная для запекания «Эклипс» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Объем0,55 л
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела формы для запекания

Товар в корзине

Форма для запекания «Кантри Стайл» фарфор
Форма для запекания «Кантри Стайл» фарфор
от 1 500
В корзине

С этим товаром покупают