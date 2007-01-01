Характеристики товара
Описание
Современный комфорт с характером
Кресло Essio в сером цвете — идеальный элемент для стильной гостиной, спальни или зоны отдыха. Универсальный серый оттенок велюровой обивки легко вписывается в любые интерьеры — от скандинавского до минимализма. Благодаря своим габаритам, кресло обеспечит комфортное размещение даже в компактном пространстве.
Дизайн и эргономика
Обтекаемая форма, мягкие подлокотники и широкая посадка делают кресло особенно уютным. Вертикальная стёжка на спинке создаёт визуальную ритмику, а закруглённые линии добавляют мягкости образу. Высокая спинка обеспечивает надёжную поддержку.
Надёжные материалы
Каркас и ножки изготовлены из массива гевеи — прочной древесины с благородной текстурой. Светлый оттенок дерева эффектно контрастирует с серой обивкой. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина720 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет