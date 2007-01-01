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Кресло Essio, серый

Артикул: CH-078-042
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный комфорт с характером

Кресло Essio в сером цвете — идеальный элемент для стильной гостиной, спальни или зоны отдыха. Универсальный серый оттенок велюровой обивки легко вписывается в любые интерьеры — от скандинавского до минимализма. Благодаря своим габаритам, кресло обеспечит комфортное размещение даже в компактном пространстве.

Дизайн и эргономика
Обтекаемая форма, мягкие подлокотники и широкая посадка делают кресло особенно уютным. Вертикальная стёжка на спинке создаёт визуальную ритмику, а закруглённые линии добавляют мягкости образу. Высокая спинка обеспечивает надёжную поддержку.

Надёжные материалы
Каркас и ножки изготовлены из массива гевеи — прочной древесины с благородной текстурой. Светлый оттенок дерева эффектно контрастирует с серой обивкой. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кресло Essio, серый
Кресло Essio, серый
13 990
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