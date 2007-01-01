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Настоящее фото товара Стул Линкей, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Линкей, бежевый
88 оценок
10 090
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Стул Линкей, бежевый

Артикул: CH-050-128
88 оценок
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Линкей, выполнен в современном стиле. Каркас - массив бука. Изогнутая спинка и мягкое сидение, придают комфорт и чувство расслабления. Стул предназначен как для дома, так и для общественных помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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