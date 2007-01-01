Характеристики товара
Описание
- Профессиональное геймерское кресло в улучшенной комплектации!
- Механизм качания с фиксацией в рабочем положении.
- Материал обивки: кожа PU.
- Регулируемые 3D-подлокотники.
- Анатомическая высокая спинка, интегрированные подголовники. Боковая поддержка спины, поясничный валик, регулируемый по высоте. Дополнительная подушка для шеи. Увеличенная ширина и глубина сидения.
- Усиленный механизм отклонения спинки, наклон до уровня в 135%. Усиленная крестовина. Снабжена специальными накладками с тиснением, изготовленным из пластика, предотвращающими скольжение ног.
- Двойная вышивка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина760 мм
- Высота1260/1360 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет