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Кресло CLG-801 LXH Red

Артикул: CH-055-522
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

  • Профессиональное геймерское кресло в улучшенной комплектации!
  • Механизм качания с фиксацией в рабочем положении.
  • Материал обивки: кожа PU.
  • Регулируемые 3D-подлокотники.
  • Анатомическая высокая спинка, интегрированные подголовники. Боковая поддержка спины, поясничный валик, регулируемый по высоте. Дополнительная подушка для шеи. Увеличенная ширина и глубина сидения.
  • Усиленный механизм отклонения спинки, наклон до уровня в 135%. Усиленная крестовина. Снабжена специальными накладками с тиснением, изготовленным из пластика, предотвращающими скольжение ног.
  • Двойная вышивка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1260/1360 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло CLG-801 LXH Red
Кресло CLG-801 LXH Red
от 14 890
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