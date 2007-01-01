Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая
12 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая - фото 1Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая - фото 2Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая - фото 3Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая - фото 4

Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая

Артикул: CH-084-516
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром
Фотография товара Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба королевский синий
Фотография товара Стул Самба королевский синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.


Особенности:
• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.


Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Авантон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авантон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул Авантон, черный

43
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА)

89
Фотография товара Кресло College H-9152L-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-9152L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло College H-9152L-1/Beige

56
Фотография товара Компьютерное кресло Herd dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd dark grey

37
Фотография товара Стул Изо, сидение пластик, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, сидение пластик, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Изо, сидение пластик, черный каркас

11
Фотография товара Стул пластиковый Zip Style, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Zip Style, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул пластиковый Zip Style, бук, белый

10
Фотография товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит

7
Фотография товара Стул Breeze Office SW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Breeze Office SW, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Стул Breeze Office SW

14
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), серый

7
Настоящее фото товара Стул Rhythm, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, бежевый

11

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, белый

6
В наличии 9 шт.
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20

8
Фотография товара Чехол 48 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48

34
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В наличии 1 шт.В пути 1 шт.
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, серый, столешница дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, серый, столешница дуб молочный

33
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула С11

44
Фотография товара Подушка для стула Торни, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Торни, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка для стула Торни, желтый

45
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул Комфи, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфи, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена

Стул Комфи, черный

11
Фотография товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Seat Office RA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seat Office RA, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена

Стул Seat Office RA

12
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), голубой

9
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), белый

7
Фотография товара Стул Era хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Era хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Era хром

13
Фотография товара Стул Rhythm, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, красный

7
Фотография товара Стул Фальчин рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фальчин рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул Фальчин рогожка бежевый

12
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное Categorical, темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
42 190

Кресло офисное Categorical, темно-зелёный

15
Фотография товара Стул Самба, экокожа Гэлакси Браун, каркас хром, подлокотники бук, морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Гэлакси Браун, каркас хром, подлокотники бук, морилка красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стул Самба, экокожа Гэлакси Браун, каркас хром, подлокотники бук, морилка красное дерево

9

Товар в корзине

Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая
Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая
от 4 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, белый

6
В наличии 9 шт.
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20

8
Фотография товара Чехол 48 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48

34
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В наличии 1 шт.В пути 1 шт.

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности