Кресло Praxis, серый
Кресло Praxis, серый
11 оценок
5 390
Кресло Praxis, серый

Артикул: CH-083-666
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Популярное и доступное кресло с улучшенной эргономикой спинки. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.

В обивке кресла использована прочная и износостойкая ткань ST. Материал неприхотлив в уходе, не имеет тенденций к выцветанию.
Основание сиденья - фанера.
Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости.
Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.
Кресла марки отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Ширина560 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья390/520 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.98 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
