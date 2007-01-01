Характеристики товара
Описание
Популярное и доступное кресло с улучшенной эргономикой спинки. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.
В обивке кресла использована прочная и износостойкая ткань ST. Материал неприхотлив в уходе, не имеет тенденций к выцветанию.
Основание сиденья - фанера.
Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости.
Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.
Кресла марки отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота970/1070 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья390/520 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.98 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет