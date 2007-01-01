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Настоящее фото товара Диван Phoeni, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Phoeni
67 оценок
216 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван Phoeni

Артикул: CH-050-338
67 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1690 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота710 мм
  • Материалалюминий, кожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван представлен в отделке из алюминиевых листов с заклепками. Ручная работа.Каркас выполнен из древесины.Сиденье и спинка в отделке из натуральной гладкой кожи.Наполнитель – мягкий пенополиуретан.В подлокотниках дивана расположены вместительные полки, по 3 шт. с каждой стороны. Гладкая кожа - делается из самого высококачественного сырья, не шлифуется. В естественном состоянии: кожа - "дышит" и, в то же время, срок службы изделия увеличивается. Диван из данного вида кожи более износостойки. В процессе использования на поверхности проявляется естественная “патина” и с каждым годом кресло становиться красивее. Самая высококачественная мебель делается из гладкой кожи.   Диван поставляется в собранном виде, конструкция не разборная.Важно! Перед покупкой обязательно замерьте все проемы через которые необходимо пронести диван.  

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1690 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота710 мм
  • Материалалюминий, кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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