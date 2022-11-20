Товар в корзине. Перейти
Диван Phoeni - фото 1Диван Phoeni - фото 2Диван Phoeni - фото 3

Диван Phoeni

Артикул: CH-050-338
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Soriana
Диван Soriana
Следующий Диван Marchmallow
Диван Soriana

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1690 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота710 мм
  • Материалалюминий, кожа

Похожие товары

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от68 490
Оптовая цена
17

Диван Portofino 2-х местный

Диван - кровать TorontoНастоящее фото товара Диван - кровать Toronto, произведённого компанией ChiedoCover
от112 790
Оптовая цена
2

Диван - кровать Toronto

Диван Amsterdam двухместныйНастоящее фото товара Диван Amsterdam двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 390
Оптовая цена
4

Диван Amsterdam двухместный

Диван ItaliaНастоящее фото товара Диван Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от53 290
Оптовая цена
17

Диван Italia

Диван Loa 2-местныйНастоящее фото товара Диван Loa 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 290
Оптовая цена
13

Диван Loa 2-местный

Диван PeterhofНастоящее фото товара Диван Peterhof, произведённого компанией ChiedoCover
от134 490
Оптовая цена
3

Диван Peterhof

Диван двухместный SydneyНастоящее фото товара Диван двухместный Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
от75 390
Оптовая цена
17

Диван двухместный Sydney

Диван CaliforniaНастоящее фото товара Диван California, произведённого компанией ChiedoCover
от116 590
Оптовая цена
15

Диван California

Настоящее фото товара Софа Анника, произведённого компанией ChiedoCover
от91 590
Оптовая цена
12

Софа Анника

Диван Оскар с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
12Хит

Диван Оскар с каретной стяжкой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
4

Диван Chesterfield Lux двухместный синий

Настоящее фото товара Диван Жемчуг двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена
5

Диван Жемчуг двухместный

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от99 990
Оптовая цена
9

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена
15

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый

Плетеный диван ФуджиНастоящее фото товара Плетеный диван Фуджи, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
4

Плетеный диван Фуджи

Диван YvasНастоящее фото товара Диван Yvas, произведённого компанией ChiedoCover
92 790
Оптовая цена
3

Диван Yvas

Диван Варди, синийНастоящее фото товара Диван Варди, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена
14

Диван Варди, синий

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
13

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
3

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
17

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
19

Стол Лидер 1