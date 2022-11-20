Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1690 мм
- Глубина950 мм
- Высота710 мм
- Материалалюминий, кожа
Диван Portofino 2-х местный
Диван - кровать Toronto
Диван Amsterdam двухместный
Диван Italia
Диван Loa 2-местный
Диван Peterhof
Диван двухместный Sydney
Диван California
Софа Анника
Диван Оскар с каретной стяжкой
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Жемчуг двухместный
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый
Плетеный диван Фуджи
Диван Yvas
Диван Варди, синий