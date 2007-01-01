Характеристики товара
Описание
Металлическое садовое кресло в минималистическом стиле «Эстелья». Каркас выполнен из легкого прочного алюминия, который окрашен порошковой высокостойкой краской темно-серого цвета.В комплекте на сидениях и спинке предусмотрены подушки контрастного темно-серого оттенка со съёмными чехлами. Строгое лаконичное кресло подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, в том числе и в зоне повышенной влажности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина730 мм
- Высота650 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес14 кг
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.55 м3
- Изделия стопируютсяНет