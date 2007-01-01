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Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый - фото 1Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый - фото 2
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Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый

Артикул: CH-076-561
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлическое садовое кресло в минималистическом стиле «Эстелья». Каркас выполнен из легкого прочного алюминия, который окрашен порошковой высокостойкой краской белого цвета.В комплекте на сидениях и спинке предусмотрены подушки контрастного темно-серого оттенка со съёмными чехлами. Строгое лаконичное кресло подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, в том числе и в зоне повышенной влажности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.49 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый
Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый
58 590
В корзине

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