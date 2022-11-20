Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья47.5 мм
- Глубина сиденья42 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Фартук официанта 04
Диван лофт New 4
Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000
Диван-кровать Киар, тканевый, темно-бежевый
Стул пластиковый Snow, белый
«Ольга — Лофт» № 6.1 вешало настенное
Комплект Alex, кресло и оттоманка, бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim