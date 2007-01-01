Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина490 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Вес9.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки20.2 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет