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Настоящее фото товара Кресло Joy Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Joy Сетка Черный
5 оценок
15 530
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Joy Сетка Черный

Артикул: CH-052-516
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес12.3 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка
  • Каркасхромированная сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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