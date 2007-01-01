Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина600 мм
- Высота1200/1290 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес12.3 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
- Каркасхромированная сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки13.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет