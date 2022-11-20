Характеристики товара
Описание
Высота: 980-1110 мм
Ширина: 660 мм
Глубина: 720 мм
Высота до сидения: 450-580 мм
Упаковка: 630 мм*430 мм*910 мм
Производство - Россия
Высота: 980-1110 мм
Ширина: 660 мм
Глубина: 720 мм
Высота до сидения: 450-580 мм
Упаковка: 630 мм*430 мм*910 мм
Производство - Россия
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