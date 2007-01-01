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Кресло College CLG-629 LTU-A Black

Артикул: CH-074-115
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло College CLG-629 LTU-A Black - это кресло руководителя бизнес класса. Высококачественная экокожа, подлокотники c накладками, крестовина - сталь с порошковым покрытием, синхромеханизм наклона кресла с фиксацией в 3-х положениях и регулировкой под вес сидящего, наполнитель кресла формованный ППУ.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440/500 мм
  • Материал каркасасталь, пластик
  • Цветчерный
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Объём упаковки0.12 м3

Отзывы

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Кресло College CLG-629 LTU-A Black
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