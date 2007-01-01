Характеристики товара
Описание
Кресло College CLG-629 LTU-A Black - это кресло руководителя бизнес класса. Высококачественная экокожа, подлокотники c накладками, крестовина - сталь с порошковым покрытием, синхромеханизм наклона кресла с фиксацией в 3-х положениях и регулировкой под вес сидящего, наполнитель кресла формованный ППУ.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота1180/1240 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440/500 мм
- Материал каркасасталь, пластик
- Цветчерный
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.12 м3