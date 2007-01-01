Характеристики товара
Описание
Обивка: ткань
Механизм: Топган
Подлокотники пластик
Каркас: немонолитный Крестовина: пластик
Ролики: для паркета
Вес: 21,5 кг
Объем: 0,208 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина700 мм
- Высота1180/1240 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес18.4 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Вес упаковки20.40 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет