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Настоящее фото товара Кресло Boss T, ткань серая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Boss T, ткань серая
33 оценки
22 950
Товар в корзине. Перейти
Кресло Boss T, ткань серая - фото 1

Кресло Boss T, ткань серая

Артикул: CH-020-825
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: ткань
Механизм: Топган
Подлокотники пластик
Каркас: немонолитный Крестовина: пластик
Ролики: для паркета

Вес: 21,5 кг
Объем: 0,208 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес18.4 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки20.40 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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