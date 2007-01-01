Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Extension, серый
Кресло Extension, серый
12 оценок
25 190
Кресло Extension, серый
NEW

Кресло Extension, серый

Артикул: CH-083-705
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1165/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное сочетание стиля, функциональности и комфорта для длительного пребывания за компьютером. Телескопическая подставка для ног поможет организовать комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сверхпрочная "дышащая" сетчатая ткань легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в трех положениях, заблокировать или активировать качание и отрегулировать его силу под вес пользователя. Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Регулируемые 3D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
Наличие телескопической подставки для ног не только помогает создать удобное положение для ног, но и способствует улучшению кровообращения, снимая напряжение с мышц и суставов.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1165/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья465/545 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьясетка
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.68 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
