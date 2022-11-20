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Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый - фото 1Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый - фото 2Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый - фото 3Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый - фото 4Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый - фото 5

Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый

Артикул: CH-052-459
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота650/810 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Каркассталь
  • Материал столешницыдерево
  • Цветбелый

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