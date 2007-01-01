Характеристики товара
Описание
Кресло Калатта — дизайнерский комфорт и современная эстетика. Кресло Калатта выполнено в современном дизайнерском стиле и отличается выразительным силуэтом с плавными линиями. Глубокая посадка, высокая спинка и мягкие подлокотники создают ощущение уюта и расслабления. Универсальный оттенок мокко добавляет интерьеру тепла и легко сочетается с различными стилями — от минимализма до современной классики. Кресло идеально подойдет для гостиной, лаунж-зоны или уютного уголка отдыха.
Обивка выполнена из шенилла — прочного и приятного на ощупь материала с благородной текстурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к повседневному использованию и долго сохраняет насыщенность цвета. Материал не требует сложного ухода и надолго сохраняет аккуратный внешний вид, обеспечивая комфорт при ежедневной эксплуатации. Мягкие подушки спинки и подлокотников обеспечивают отличную поддержку спины и помогают снять напряжение после долгого дня.
Эргономичная форма кресла способствует правильному положению тела, создавая идеальные условия для отдыха, чтения или общения. Прочное металлическое основание гарантирует устойчивость и долговечность кресла. Конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг, обеспечивая надежность и безопасность использования.
Кресло Калатта станет стильным акцентом в интерьере дома или лаунж-пространства. Оно сочетает современный дизайн, качественные материалы и высокий уровень комфорта, создавая атмосферу уюта и гармонии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина770 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота спинки470 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес12.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветсветло-коричневый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки14.5 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет