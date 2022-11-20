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Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево - фото 1Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево - фото 2Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево - фото 3Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево - фото 4Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево - фото 5Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево - фото 6

Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес10,7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветзеленый

Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево — выполненные заказы

Фотография товара Кресло Камила, велюр Evita oliva, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Кресло Камила, велюр Evita oliva, ножки бук, морилка старинный орехФотография товара Кресло Камила, Versal 10, цвет ножек-красное дерево от компании ChiedoCover.Кресло Камила, Versal 10, цвет ножек-красное дерево
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