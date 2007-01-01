Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Сидней, черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сидней, черный/велюр бежевый
10 оценок
8 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Сидней, черный/велюр бежевый - фото 1Стул Сидней, черный/велюр бежевый - фото 2Стул Сидней, черный/велюр бежевый - фото 3Стул Сидней, черный/велюр бежевый - фото 4
Новинка

Стул Сидней, черный/велюр бежевый

Артикул: CH-088-830
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул для кухни и дома Сидней в черном цвете с обивкой из велюра бежевого оттенка. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при ежедневном использовании. Прочная конструкция гарантирует надежность и устойчивость, а мягкая износостойкая обивка придает аккуратный внешний вид и гармонично вписывается в современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, желтый, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, желтый, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 190 ₽

Стул Тюльпан, желтый, ножки бежевые

86
Настоящее фото товара Стул Ува NS, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, голубой/ белый

56
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге

88
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге

100
Фотография товара Стул САРАГОСА, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул САРАГОСА, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул САРАГОСА, синий велюр

58
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Turin бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19048
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Turin бирюзовый

93
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Брейк черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк черный

49
Фотография товара Стул Лонки, разноцветный, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лонки, разноцветный, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стул Лонки, разноцветный, каркас венге

6
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, белый, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, белый, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл, белый, мокко

5
Фотография товара Стул Мист, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, синий

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Ева, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, черное

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

71
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лаура, велюр морская волна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаура, велюр морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Полукресло Лаура, велюр морская волна

42
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый

15
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло Форли, светло-зеленый, мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, светло-зеленый, мех, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, светло-зеленый, мех

13
Фотография товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый

15
Фотография товара Кресло Кассис, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, бежевый

14
Фотография товара Кресло Кингстон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кингстон, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Кингстон

34
Фотография товара Кресло Лотик велюр, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, светло-зеленый

11
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Тедди 022, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Тедди 022, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Полукресло Флорида, велюр Тедди 022, ножки бук, морилка светлый орех

14

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Полубарный стул Минт, велюр Verona 27, красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Минт, велюр Verona 27, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Полубарный стул Минт, велюр Verona 27, красное дерево

88
Фотография товара Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические

95
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Мартин, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мартин, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Мартин, розовый

12
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Паффис, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Паффис, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39023
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Паффис, темно-серый

26
Фотография товара Стул Хоши, дуб, ткань Анка 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хоши, дуб, ткань Анка 19, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Стул Хоши, дуб, ткань Анка 19

13
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-оливковый

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, бежевый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, бежевый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, бежевый, белый, велюр

13
Фотография товара Стул Селен, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Селен, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Стул Селен, бежевый

8

Товар в корзине

Стул Сидней, черный/велюр бежевый
Стул Сидней, черный/велюр бежевый
8 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Ева, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, черное

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

71
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лаура, велюр морская волна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаура, велюр морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Полукресло Лаура, велюр морская волна

42
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый

15
В наличии 64 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности