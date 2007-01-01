Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло King M Кожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло King M Кожа Коричневый
6 оценок
39 560
Товар в корзине. Перейти
Кресло King M Кожа Коричневый - фото 1Кресло King M Кожа Коричневый - фото 2Кресло King M Кожа Коричневый - фото 3Кресло King M Кожа Коричневый - фото 4Кресло King M Кожа Коричневый - фото 5

Кресло King M Кожа Коричневый

Артикул: CH-052-514
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес19.4 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасхромированная сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Рио, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рио, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Рио, зеленое

35
  • бежевый
  • желтый
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Кресло Вега эмаль, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега эмаль, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, бордовое

30
Фотография товара Одноместный диван Француз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одноместный диван Француз, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590

Одноместный диван Француз

64
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Синий

8
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
Фотография товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-425 MBN-A Black

7
Фотография товара Кресло офисное Бордо черная кожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо черная кожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от65 790
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо черная кожа, алюминевая крестовина

14
Фотография товара Кресло Канг, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр розовый

10
Фотография товара Кресло Laura, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Laura, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кресло Laura, серый

8
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло Абби, велюр серый, каркас серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абби, велюр серый, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Абби, велюр серый, каркас серый

8
  • бежевый
  • коричневый
  • белый
  • серый
В наличии 7 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Roma Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Roma Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 600
Оптовая цена

Roma Кожа Черный

44
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание

11
В наличии 40 шт.
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Сэм, серый

14
  • черный
  • серый
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Росс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, серый

14
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, темный орех

11
Фотография товара Стул Малли, синий, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, синий, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, синий, белые ножки

11
Фотография товара Стул на металлокаркасе Калипсо, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Калипсо, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Калипсо, белый, золотой

13
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19027
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки

80
Распродажа
Фотография товара Стул Texas, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Texas, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49044
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Texas, экокожа, коричневый

26
В наличии 87 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Casa капучино, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Casa капучино, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89064
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Casa капучино, велюр / черный каркас

12
  • серый, черный
  • бежевый, черный

Другие товары из раздела мягкие кресла

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽Оптовая цена

Кресло Байрон

46
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

66
Настоящее фото товара Кресло Лита, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло Лита

47
Фотография товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790

Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех

13
Фотография товара Кресло College HLC-1500HLX/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500HLX/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500HLX/Black

15
  • черный
  • серый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Brown

15
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
Настоящее фото товара Кресло офисное AL772S, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL772S, ткань, сетка

7
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло Сета, пятилучие, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пятилучие, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло Сета, пятилучие, черный, велюр

11
  • черный, мятный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • розовый, черный
Фотография товара Кресло Слейт, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Слейт, синий, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Кресло Слейт, синий

13
  • коричневый
  • синий, черный
  • бежевый, темно-коричневый
  • желтый, темно-коричневый
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый

8
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Кресло King M Кожа Коричневый
Кресло King M Кожа Коричневый
от 39 560
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Roma Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Roma Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 600
Оптовая цена

Roma Кожа Черный

44
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание

11
В наличии 40 шт.
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Сэм, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Сэм, серый

14
  • черный
  • серый
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Росс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, серый

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности