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Настоящее фото товара Стул барный Gawaii, букле Stella blue stone, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Gawaii, букле Stella blue stone, ножки металл черный муар
12 оценок
10 900
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Стул барный Gawaii, букле Stella blue stone, ножки металл черный муар

Артикул: CH-052-662
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота990 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота990 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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