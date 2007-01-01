Характеристики товара
Описание
Механизм пиастра, колеса с резиновым покрытием. Размеры: 52/52/82-92 см. Материал: эко-кожа. Цвет: коричневый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота820 мм
- Вес11 кг
- Материалэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветжелтый, коричневый, черный, хромированный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет