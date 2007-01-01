Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Solace, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Solace, коричневый
13 оценок
23 790
Кресло компьютерное Solace, коричневый - фото 1Кресло компьютерное Solace, коричневый - фото 2

Кресло компьютерное Solace, коричневый

Артикул: CH-082-037
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота820 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание


Механизм пиастра, колеса с резиновым покрытием. Размеры: 52/52/82-92 см. Материал: эко-кожа. Цвет: коричневый Цена указана за 1 предмет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота820 мм
  • Вес11 кг
  • Материалэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветжелтый, коричневый, черный, хромированный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

