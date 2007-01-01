Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой
10 оценок
8 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой - фото 1Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой - фото 2Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой - фото 3Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой - фото 4
NEW

Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой

Артикул: CH-083-615
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота895/1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло с сочетанием белой пластиковой основы и обивки яркого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.

Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сидения.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг.
Подлокотники и пятилучие – пластиковые белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает нагрузку взрослого человека.
Кресла отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота895/1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья445/580 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветголубой, белый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.87 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый

5
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло TopChairs Panda серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs Panda серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло TopChairs Panda серый

14
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Master 2 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 2 black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол Master 2 black

33
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Стул Стаффорд серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Стаффорд серый

43
Фотография товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

49
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло Melody, флок коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок коричневый

49

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Unity Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Unity Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул компьютерный Unity Zenith

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Кресло спортивное TopChairs Phantom серый

5
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin light gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin light gray, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Компьютерное кресло Kolin light gray

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Knob, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
60 590

Кресло компьютерное Knob, серый, черный

13
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lintel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 190

Кресло компьютерное Lintel, черный

11
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Stance, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
69 290

Кресло компьютерное Stance, серый, черный

9
Фотография товара Кресло Palindrome, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Palindrome, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
44 390

Кресло Palindrome, розовый

10
New
Фотография товара Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый

11

Товар в корзине

Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой
Кресло детское с подлокотниками Motif, голубой
8 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый

5
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло TopChairs Panda серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs Panda серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло TopChairs Panda серый

14
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья с пластиковой спинкой
Деревянные стулья с пластиковой спинкой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Пластиковые стулья для фудкортов
Пластиковые стулья для фудкортов

Перейдите, чтобы узнать подробности